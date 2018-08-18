Лукашенко отправил в отставку премьер-министра и его замов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Должностей лишился глава кабмина и несколько министров. Должность получил и посол в России Игорь Петришенко.

Об этом 18 августа сообщается на сайте белорусского президента. Новым премьер-министром назначен бывший глава Банка Развития Сергей Румас. Он сменил на посту Андрея Кобякова, который руководил правительством четыре года. Его отставка связана с поручениями Лукашенко по развитию Оршанского района республики, которые выполнены не были. «Дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное – в глубине. У нас в Правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а Правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться», – заявил Лукашенко.

Кроме кресла премьера, новые лица появятся на местах его замов – первым заместителем станет Александр Турчин из аппарата Совета министров, заместителем в сфере энергетики станет Игорь Ляшенко, который возглавлял концерн «Белнефтехим». Еще один зам, Владимир Кухарев, пришел из комитета Госконтроля. Также в состав обновленного правительства вошел белорусский посол в России Игорь Петришенко, в кабмине он будет отвечать за социальную сферу.

Сменились министры архитектуры и строительства, связи, промышленности, экономики. Назначен новый председатель Государственного военно-промышленного комитета.