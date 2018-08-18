В Иркутской области подожгли автомобиль мэра города Шелехов

Автомобиль «Инфинити», принадлежащий мэру города Шелехов Сергею Липину, сгорел в ночь на 18 августа. Об этом в социальной сети рассказал сам градоначальник.

По данным регионального СК, возгорание произошло ранним утром у подъезда одного из домов 4-го квартала города Шелехов. В результате пожара никто не пострадал. Предварительная причина инцидента — поджог.

«Сегодня ночью у подъезда сожгли мою машину. На посту Главы города нахожусь меньше года, и методы моей работы не всех устраивают. Мы начали тотальную проверку земельных участков, как результат, всем недобросовестным и далеко не бедным арендаторам пришлось заплатить земельный налог, а там, где была возможность начали возвращать имущество обратно в городскую собственность. Закупки и аукционы стали прозрачными и честными.

Город меняется и не всем это нравится», — прокомментировал Липин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога").