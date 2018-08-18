Петербуржец нашёл в квартире за шкафом склад оружия. Арсенал пылился почти четверть века

Опасное наследство досталось жителю Петербурга. Спустя 23 года после гибели отца и матери в их квартире за шкафом открылся тайник с оружием.

Как стало известно «Фонтанке» 18 августа, накануне в полицию Петроградского района обратился 34-летний петербуржец. Горожанин принёс с собой набор оружия: винтовку, ружьё, пистолет ТТ и газовый пистолет. По его словам, всё это он нашёл в квартире, оставшейся после смерти родителей в 1995 году. Клад таился за шкафом.

Горожане не первый раз находят тайники с боеприпасами. В Выборгском районе обрез ружья пролежал на антресоли 40 лет, срок помогла установить газета, в которую он был завернут. Полвека в пианино на Свердловской набережной пролежало охотничье ружье. За добровольную сдачу оружия горожанам положено материальное вознаграждение.