Шнуров спел о том, почему не хочет быть москвичом. Многие углядели в этом рекламу Собянина

Группа «Ленинград» опубликовала 18 августа на Youtube новый клип под названием «Не хочу быть москвичом». Несмотря на название, столицу в новом произведении Сергей Шнуров оригинальным образом превозносит.

Начинается песня со слов о том, что, как всякий провинциал, Шнуров «Москву любит не очень». Однако затем автор развивает мысль:

Все добро столовой ложкой

Под себя гребет не глядя.

И ведут велодорожки

Непременно в парк «Зарядье».

Парк Культуры и прогулок,

Ну, а выпить не с кем ...

Не найдешь тут закоулок,

И приходится гулять.

Выясняется, что вся культура, конечно, в Петербурге, зато в Москве «окурок бросить негде». Комментаторы на Youtube уже заметили, что клип похож на предвыборную рекламу мэра столицы Сергея Собянина (выборы пройдут 9 сентября). Шнурову напоминают, что он забыл спеть про выделенные полосы для автобусов и такси, камеры видеонаблюдения и преобразившийся парк имени Горького. И интересуются, сколько музыканту заплатил Собянин.