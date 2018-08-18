«Вор должен сидеть». Суд и ФСИН не могут решить, кто будет освобождать «пересидевших» осужденных

Новый закон о пересчете сроков исполнения наказаний споткнулся о 13-й пункт. В Петербурге суд и исправительная колония предлагают исполнять его друг другу.

Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Колпинский суд отказался рассматривать заявление осуждённого, которому по новому федеральному закону, приравнявшему день в изоляторе к полутора на зоне, полагается освобождение. Суд постановил, что с таким вопросом следует обращаться в ФСИН. Там, в свою очередь, рекомендовали обратиться в Колпинский суд. Человек "пересидел" почти полтора года.

День за полтора

14 июля 2018 года вступил в силу федеральный закон № 186, одним из положений которого является перерасчёт исчисления срока отбывания наказания заключенным, в отношении кого вступили в законную силу обвинительные приговоры судов. В частности, новый закон учитывает повышенную сложность пребывания людей в следственных изоляторах.

Сутки пребывания человека в следственных изоляторах приравниваются теперь к полутора суткам в колониях, если речь не идёт о колониях строгого режима – это послабление нового закона не распространяется на осужденных за тяжкие преступления. Также ФЗ-186 требует отпустить всех "пересидевших" в течение полугода с момента его вступления в законную силу – то есть, до 14 января 2019 года. Выражаясь юридическим языком, данный закон имеет обратную силу.

Изложенные в нем послабления вносятся в качестве дополнений и изменений в Уголовный кодекс РФ. В частности, моменты, касающиеся пересчёта сроков реального лишения свободы осужденных, внесены в 72-ю статью УК. Данная статья описывает «исчисление сроков наказаний и зачет наказания».

Так пункт 3.3 данной статьи теперь гласит: «время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы … из расчета один день за … полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима».

13-й вопрос

Петербуржец Александр Погудин в марте 2018 года Приморским районным судом был приговорен к 4-м годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в совершении серии преступлений, предусмотренных статьями 158, 159, 175 и 327 Уголовного кодекса (кража, мошенничество, сбыт краденного и подделка документов). В период с 18 декабря 2014 года по 22 марта 2018-го он содержался в следственном изоляторе, а после вступления в законную силу приговора суда отправился в исправительную колонию № 5, расположенную в Металлострое.

После появления федерального закона № 186 представляющая его интересы адвокат Марина Юсупова подсчитала: ее клиент "пересидел" почти полтора года. В статье 397 Уголовно-процессуального кодекса описаны «вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора» – вопросы, с которыми отбывающим наказания следует обращаться в суды. В пункте 13 этой статьи указан один из них: «об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу». Поэтому Марина Юсупова обратилась в Колпинский районный суд Петербурга с ходатайством о немедленном освобождении ее клиента на свободу – как и сказано в новом федеральном законе.

8 августа сего года судья Колпинского суда Ольга Большакова вынесла постановление, в котором отказала в принятии к производству ходатайства. «Исполнение положений статьи 72 УК РФ (в редакции федерального закона № 186 от 3 июля 2018 года) в отношении осужденных к лишению свободы, приговоры по которым вступили в законную силу, не входит в компетенцию судов и возлагается на исправительные учреждения и следственные изоляторы, не требуют вынесения судебного решения в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ», – написано в мотивировочной части судебного акта.

Круг замкнулся

Марина Юсупова решила, что в судебной системе появилась какая-то неизвестная ей инструкция, которая, например, чтобы не перегружать суды, переадресует решение вопросов об исполнении нового федерального закона Федеральной службе исполнения наказаний. Ведь в подобных случаях речь идёт о формальном применении права – закон № 186 не оставляет судам права выбора относительно конкретики его применения. Только арифметика: если срок, проведенный в следственном изоляторе, умноженный на полтора и суммированный со сроком, проведенным в колонии, превышает назначенный судом – свободен.

Адвокат обратилась в администрацию колонии № 5, где содержится ее подопечный. 17 августа она получила ответ, содержание которого подвигло женщину обратиться к журналистам. Вот полная цитата из документа, подписанного начальником заведения Геннадием Сальчуком:

«Согласно положениям УПК РФ данный вопрос разрешается судом по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, в котором заключенный отбывает наказание. Исходя из вышеизложенного, с ходатайством о пересмотре приговора в связи с изменением закона вам необходимо обращаться в Колпинский суд Санкт-Петербурга».

Перед этой фразой Геннадий Сальчук сослался на тот же самый 13-й пункт 397-й статьи Уголовно-процессуального кодекса.

«Не может быть никаких сомнений в том, что все вопросы, связанные с исполнением 186-го закона, должен решать только суд. Это может быть суд по месту отбывания человеком наказания, если он уже осужден, или суд, который выносит приговор – срок должен быть пересчитан в момент его вынесения. Но только не Федеральная служба исполнения наказаний! Это что же получается, ФСИН у нас теперь будет срока менять?», – сказал «Фонтанке» адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Сергей Афанасьев.

До 14 января 2019 года, когда новый закон должен быть исполнен, остаётся примерно 4,5 месяца. Судя по скорости документооборота, адвокат успеет пройти по этому кругу еще раз 6-7.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»