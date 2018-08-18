Парашютисты спрыгнули с самого высокого в Петербурге небоскреба. Приземление прошло гладко

Полет двух бэйсджамперов с небоскреба в Рыбацком засняли на видео читатели «Фонтанки» ночью 18 августа. Молодые люди благополучно приземлились на газон, пролетев над трассой.

Как рассказали нашему изданию очевидцы, бэйсджамперов было четверо, но на камеру попал полет только двоих. Все парашютисты удачно сели на газон, собрали кайты и беспрепятственно уехали.

Это не первый раз, когда любители экстрима выбирают для прыжков высотку в Невском районе. В 2016 году некоторые из парашютистов приземлились на проезжую часть, но все они так же остались целы.

ЖК «Князь Александр Невский» – самый высокий жилой дом в Петербурге. В нем 37 этажей, включая два подземных. Он был сдан в 2012 году.