Pornhub будет платить виртуальной валютой за просмотр порно. «Только не перестарайтесь»

Дочерняя компания порнографического сайта Pornhub, сервис Tube8, намерена ввести вознаграждения за просмотр порнофильмов. За «работу» будут платить криптовалютой.

Об этом сообщает TNW со ссылкой на заявление представителя сервиса Робина Тернера 18 августа. «Я помню, что всегда несбыточной мечтой считалось получение денег за просмотр порно. Об этом всегда мечтали, но никогда не осознавали полностью. Теперь, однако, с введением платформы от Vice Industry Token мы сможем отметить изменение парадигмы в потреблении людьми взрослых развлечений», – подчеркнул Робин Тернер. «Не слишком утомляйтесь», – предостерегает читателей издание.

Сервис Tube8 ежемесячно посещают 150 миллионов раз при 10 миллионах зарегистрированных пользователей. Проект запустят до конца 2018 года. Вознаграждение можно будет получить за просмотры видеозаписей, комментирование, подписку на моделей и покупку премиум-аккаунта.

С сентября 2016 года по апрель 2017 года PornHub был заблокирован в России за распространение порнографии. Официально поводом стал пересмотр судебного решения о блокировке, хотя представители Роскомнадзора шутили, что это было сделано в обмен на премиум-аккаунт. После того как россияне лишились доступа к PornHub, компания завела страницу в соцсети «ВКонтакте» и пообещала всем «пострадавшим» два месяца бесплатной премиум-подписки. В апреле 2017 года ограничение доступа было снято.