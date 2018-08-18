Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан. Он был первым темнокожим африканцем на этом посту

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан умер в возрасте 80 лет. Об этом в своем Twitter 18 августа сообщила Международная организация по миграции ООН.

«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера – бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана», – говорится в сообщении.

Kofi Annan dead at 80. RIP pic.twitter.com/2pGGgEqr9c — Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) 18 августа 2018 г.

Аннан был первым темнокожим африканцем на посту генсека ООН, который он занимал с 1997 по 2006 годы — два срока подряд. Позже он стал спецпредставителем ООН по Сирии и пытался найти мирное разрешение конфликта в этой стране.