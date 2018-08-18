Автобус с туристами из Украины сорвался с откоса в Польше. Трое погибли, больше 50 человек в больницах

Туристический автобус сорвался с трассы в Польше ночью 18 августа. Водитель ехал на большой скорости, на повороте машина ударилась об деревянный крест и упала с откоса на крышу.

Как сообщает издание RMF24, водитель задержан, его допрос назначен на воскресенье. По предварительной информации, он ехал со скоростью, намного превышающей допустимую. В машине было 54 пассажира из Украины, они ехали на отдых в Вену. Автобус вылетел с дороги на повороте, пробил барьер, ударился об крест и упал с высоты нескольких метров.

Трое погибли, 11 человек в тяжелом состоянии, остальные также находятся под наблюдением медиков.