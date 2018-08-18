Во время ЧМ-2018 хакеры пытались сорвать работу банковской инфраструктуры и похитить 58 млн рублей

Банковская инфраструктура, обеспечивающая турнир, во время чемпионата мира по футболу трижды подвергалась DDoS-атакам – перегрузка серверов или сайта жертвы большим числом входящих запросов.

Об этом 18 августа сообщает РБК со ссылкой на председателя Центробанка Дмитрия Скобелкина. Кроме того, было зафиксировано 19 массовых рассылок вредоносного программного обеспечения и две рассылки писем якобы от хакерских группировок с требованием выкупа за неосуществленные атаки. В рамках взаимодействия с Международной федерацией футбола (ФИФА) по запросу Банка России прекращена деятельность 53 фишинговых ресурсов, которые под видом продажи билетов похищали деньги болельщиков.

Во время проведения ЧМ-2018 было зафиксировано несколько атак на банки. Наиболее серьезная из них была связана с попыткой вывести из ПИР-банка около 58 млн рублей через систему АРМ КБР (автоматизированного рабочего места клиента Банка России).