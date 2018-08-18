Сломанный состав задерживает электрички с Финляндского вокзала

Техническая неисправность на путях Октябрьской железной дороги внесла коррективы в расписание движения электропоездов с Финляндского вокзала утром 18 августа. Составы на Ладожском направлении опаздывают на час.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, около 11 утра на станции «Ржевка» сломался грузовой электровоз. Сейчас специалисты пытаются вернуть его к жизни. Из-за поломки электрички прибывают на Финляндский вокзал с опозданием примерно на час. Также с задержкой отправятся из Петербурга составы до станций «Мельничный Ручей» и «Невская Дубровка».