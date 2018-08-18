Жена и сын футболиста Жиркова чуть не утонули на отдыхе в Испании

Инна Жиркова, жена футболиста «Зенита» Юрия Жиркова, осознала ценность жизни и перестала жалеть о потерянных наручных часах после чуть было не случившейся трагедии в испанской Марбелье.

О происшествии Жиркова рассказала в своём Instagram 18 августа. Девушка потеряла часы, из-за чего даже лишилась сна, но позже думать об этом перестала. «Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что всё в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя. Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит. Единственное, что важно — это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких», — написала Жиркова, не раскрывая подробности ЧП.

Инна Жиркова помимо того, что является женой футболиста «Зенита», основала бренд-ателье Milo Milo by Inna Zhirkova. В 2013 году она получила титул «Мисс Россия», но позже из-за скандального интервью телеведущему Борису Соболеву, в котором она не смогла ответить на элементарные вопросы, отказалась от звания.