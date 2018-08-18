«Зачистка» Дагестана продолжается. Главу регионального ФОМС подозревают в создании преступного сообщества

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов задержан в Махачкале. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сулейманова подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, глава регионального ФОМС и его подельники «используя поддельные документы, предоставляемые медицинскими учреждениями, перечисляли денежные средства Фонда за якобы оказанные медицинские услуги». Всего таким образом было похищено более 210 млн рублей. Кроме того, усилиями злоумышленников в ФОМС и страховые компании «были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 гражданах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь», говорится в сообщении Следкома.

Напомним, антикоррупционная «зачистка» в Дагестане стартовала еще в начале 2018 года. В январе был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев — его обвиняют в продаже республиканского земельного участка за бесценок. В феврале задержали бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его бывших заместителей – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего главу министерства образования и науки республики Шахобаса Шахова. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона. После этого продолжить «зачистки» пообещал президент Владимир Путин. Весной обыски прошли у сотрудников дагестанской таможни. 4 июля уволили и обыскали вице-премьера Дагестана Рамзана Алиева. 7 июля был задержан бывший глава Минздрава республики Танка Ибрагимов в рамках дела о хищении 105,6 миллиона рублей, которые были выделены на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования.