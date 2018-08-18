В ночной аварии под Петербургом смяло «Мерседес». Погибшего водителя доставали из канавы, пострадал школьник

Иномарка на большой скорости влетела в отбойник на трассе в Пушкинском районе Петербурга. От удара машина несколько раз перевернулась, водитель не удержался за рулём. После ДТП его нашли на обочине, медики спасают жизнь школьнику, находившемуся на пассажирском сиденье.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и области 18 августа, около двух часов ночи на 678 километре Московского шоссе «Мерседес» врезался в ограждение. В результате аварии водитель погиб. Пассажир, 16-летний юноша, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, автомобиль с мурманскими номерами двигался с высокой скоростью, после столкновения машину несколько раз перевернуло, водителя выкинуло из салона в канаву.