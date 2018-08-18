Полиция нашла организатора ланча за триста тысяч рублей для консула Южной Кореи

По подозрению в краже крупной суммы у сотрудницы дипмиссии Южной Кореи в Петербурге задержан разнорабочий. Все он потратить не успел.

Как стало известно «Фонтанке» 18 августа, накануне полиция нашла его на Невском проспекте, 93, по адресу регистрации. Выходец из Средней Азии в Россию приехал по рабочей визе, трудится мастером отделочных работ. Как полагает следствие, своё жалование простой рабочий решил увеличить за счёт консула Южной Кореи. Часть пропавших у дамы денег изъято у подозреваемого.

15 августа в полицию обратилась 59-летняя Ли Хэкёнг. Она рассказала, что днём в кафе на Невском проспекте из её рюкзака пропал кошелёк и больше четырех тысяч долларов вместе с ним. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Организатор дорогостоящего ланча отпущен под подписку о невыезде.