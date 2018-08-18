В сенате США заявили об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией

Фактических доказательств вмешательства России в американские выборы в 2016 году и связи президента страны Дональда Трампа с Москвой нет. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press руководитель комитета по разведке сената США Ричард Берр накануне, 17 августа.

Выводы эти неокончательные и расследование продолжается, уточнил чиновник. «Худшее, что может предпринять комитет по разведке, — это прекратить расследование преждевременно. Так как за закрытыми дверями еще остались несколько человек, с которыми необходимо провести беседы, и свидетели, которых следует опросить повторно», – заявил Берр.

В США начали обвинять Россию в кибератаках и «вмешательстве в американскую демократию» после победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году. Было инициировано расследование так называемого «российского дела» под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого — выявить сговор между избирательным штабом Трампа и Кремлем. В 2017 году к расследованию подключился Берр. Россия неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в американские выборы на государственном уровне. В деле фигурирует фамилия бизнесмена Евгения Пригожина и связанные с ним компании.