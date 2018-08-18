Американские власти требуют от Facebook открыть доступ к разговорам в мессенджере. Компания уверяет, что это невозможно

Министерство юстиции США потребовало от Facebook предоставить доступ к разговорам подозреваемого в мессенджере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Представители Facebook объясняют, что сейчас выполнить требование Минюста попросту невозможно — все разговоры в мессенджере защищены оконечным шифрованием, ключи к нему есть только на устройствах пользователей. Чтобы выполнить требование властей, компании якобы придется поменять всю архитектуру мессенджера и лишить шифрования всех пользователей.

По данным Reuters, расследование, в рамках которого Минюст предъявляет свои требования, связано с бандой MS-13. Mara Salvatrucha (или MS-13) переводится со сленга как «бригада сальвадорских бродячих муравьёв». Это крупная международная преступная группировка, которая действует в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале. Численность банды в ФБР оценивали в 50-80 тыс. человек, из них 10-15 тыс. находятся в США. Группировка занимается торговлей наркотиками, оружием и людьми; грабежами, рэкетом, заказными убийствами, похищениями людей с целью получения выкупа, сутенёрством, угонами автомобилей, отмыванием денег и мошенничеством.

Власти США не в первый раз пытаются получить данные пользователей от технологических компаний. Так, в 2016 году ФБР требовало от Apple взломать айфон подозреваемого в теракте, однако компания отказалась это делать. В итоге смартфон был взломан сторонней компанией из Израиля.

Отметим, и претензии властей, и ответ технологических компаний крайне напоминают ситуацию с Telegram в России. Из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования суд принял решение заблокировать мессенджер. Впрочем, он успешно продолжает работать.