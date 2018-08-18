Происшествия
Из затопленных после ливня машин во Львове спасли 15 детей
Сильный ливень затопил часть городских улиц во Львове вечером 17 августа. Из заблокированных машин спасатели вытащили 130 человек, из них 15 – дети.
Как сообщает львовское управление госслужбы Украины по ЧС, 9 детей и 68 взрослых спасатели вынесли из маршруток и автомобилей в районе рынка «Привокзальный». Еще 53 человека оказались заблокированы на улице Сахарова.
Воду с дорог сливали через канализационные люки, сперва их пришлось прочистить. Всего затопленными оказались 11 улиц.