Из затопленных после ливня машин во Львове спасли 15 детей

Сильный ливень затопил часть городских улиц во Львове вечером 17 августа. Из заблокированных машин спасатели вытащили 130 человек, из них 15 – дети.

Как сообщает львовское управление госслужбы Украины по ЧС, 9 детей и 68 взрослых спасатели вынесли из маршруток и автомобилей в районе рынка «Привокзальный». Еще 53 человека оказались заблокированы на улице Сахарова.

Воду с дорог сливали через канализационные люки, сперва их пришлось прочистить. Всего затопленными оказались 11 улиц.