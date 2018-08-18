Премьер-министром Пакистана стал чемпион мира по крикету

Экс-капитан сборной Пакистана по крикету, глава партии «Движение за справедливость» Имран Хан стал 22-м премьер-министром страны. Об этом 18 августа пишет «Коммерсантъ».

Президент Пакистана Мамнун Хусейн принял присягу Хана в своем дворце в Исламабаде. Отметим, Имран Хан известен в первую очередь не как политик, а как капитан сборной страны по крикету, которой в 1992 году удалось стать чемпионом мира — в первый и единственный раз. Впрочем, в политике Хан оказался тоже довольно успешен — в июле его партия набрала 115 из 272 мест в Национальной ассамблее. 17 августа его избрали на пост премьера — Хан получил 176 из 272 голосов депутатов.