В России участниками «большой прогулки» станут почти 800 бездомных собак

В Международный День защиты бездомных животных, который отмечается 18 августа, в 14 городах России, включая Санкт-Петербург, пройдет масштабная акция волонтёрского движения DaDobro.com – «Da! Животным».

Волонтёры приедут в подшефные приюты для собак и кошек, привезут корма, приведут в порядок вольеры и территории приютов, а также выгуляют их питомцев – участниками этой «большой прогулки» станут, по меньшей мере, 800 собак, рассказали организаторы.

«Хочешь завести питомца – возьми питомца из приюта», – такую несложную идею с помощью этой акции волонтёры хотят донести до каждого человека. Кроме того, акция, по замыслу организаторов, должна способствовать развитию государственной и частной поддержки зооприютов.

Во время прогулки волонтёры будут вести видеотрансляции в социальных сетях – делиться новостями и своими впечатлениями об акции. Таким образом, с учетом часовых поясов, весь день 18 августа будет наполнен «прямыми эфирами» из разных городов.