Число погибших под мостом в Генуе возросло до 41. Тела еще трех человек нашли спустя 4 дня после трагедии

Под завалами бетона в итальянской Генуе, где в начале недели обрушился мост, спасатели нашли раздавленную машину. Внутри находилась семья из трех человек, среди погибших – девятилетний ребенок.

Об этом сообщает агентство ANSA 18 августа. Таким образом количество жертв возросло до 41. Десять пострадавших, почти все они в тяжелом состоянии, находятся в больницах, двое человек числятся пропавшими без вести.

Около ста метров моста обрушилось днем во вторник, 14 августа, в тот момент на этом отрезке находилось примерно 30 автомобилей. В Италии начали проверять все старые мосты и сооружения, по словам прокурора о плохом состоянии переправы в Генуе было известно с 2012 года. В стране объявлен национальный траур, государственные похороны пройдут в субботу, 18 августа.