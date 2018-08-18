Помогите Ване вернуть слух

Ваня появился на свет значительно раньше срока. Медики спасли ему жизнь, но не обошлось без осложнений – мальчик стал терять зрение и слух. Снижение слуха продолжается до сих пор. Врачи подобрали для него слуховые аппараты, однако такая модель за счёт госсредств не предоставляется. А купить их родители не в состоянии.

"Фонтанка" и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ваня Ананьев, 3 года.

Хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Стоимость 253 494 руб.

«Наш сын появился на свет на три месяца раньше срока. Беременность сначала проходила хорошо, но в середине срока я пережила сильный стресс – у мужа случился инсульт, он оказался прикованным к постели. Вскоре после этого у меня начались преждевременные роды. Ванечка родился с критически низким весом. Четыре месяца врачи боролись за его жизнь и смогли спасти сына. Впереди нам предстояло долгое лечение.

Из-за недоношенности у ребенка выявили проблемы со зрением, слухом. Ваня плохо слышит на оба уха, все звуки он воспринимает в искаженном виде. Врач посоветовал носить слуховые аппараты. В них сын стал слышать, к двум годам начал говорить. Однако слух продолжал снижаться. Сейчас ребенку нужны более мощные устройства, с индивидуальными ушными вкладышами. Но в Фонде социального страхования сказали, что нужную модель выдать не могут. Пожалуйста, помогите приобрести для сына новые слуховые аппараты. Муж получает пенсию по инвалидности, живем на мою маленькую зарплату». Юлия Ананьева, Санкт-Петербург.

Оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):

«Ваня нуждается в слухопротезировании адекватно потере слуха. В клинике ему были подобраны цифровые многоканальные мощные слуховые аппараты Phonak Sky V70-SP с индивидуальными ушными вкладышами, в которых ребенок слышит все звуки без исключения».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".