СМИ: ПВО Саудовской Аравии отразила ракетный удар со стороны Йемена

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила 17 августа баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") с территории Йемена. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его данным, ракета была перехвачена и уничтожена в небе над городом Наджран на юге королевства.

За последние месяцы "Ансар Аллах" неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь, в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО. По данным альянса, в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.