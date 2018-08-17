Fitch подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" с «позитивным» прогнозом. Об этом пишет ТАСС 17 августа.

Эксперты отметили, что российская экономика хорошо справилась с новым раундом санкций США.

14 августа Конгресс США опубликовал предложения по новым санкциям против России. Еще до обнародования документ вызвал падение курса рубля и стоимости акций крупнейших компаний РФ. Однако уже 16 августа российская валюта начала отыгрывать падение и укрепляться по отношению к доллару и евро.

Добавим, по данным Росстата, ВВП России вырос в январе — июле на 1,6%.