На свадьбе не мелочатся. Главу МИДа Австрии под венец отправит Путин и Кубанский казачий хор

Кубанский казачий хор прибыл в Австрию накануне свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, куда приглашён российский президент Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС 17 августа.

Директор хора Анатолий Арефьев не стал раскрывать подробности визита, отметил только, что коллектив «приехал со своей программой».

Ранее австрийские СМИ рассказали, что Владимир Путин подготовил к торжеству музыкальный подарок. Российский лидер должен был появиться в сопровождении 10 донских казаков, которые исполняют традиционные казачьи песни.

В Австрии уже подсчитали во сколько обойдётся незапланированный приезд Путина и высказали по этому поводу недовольство.

18 августа состоится свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, приглашение на торжество Владимир Путин получил во время своего последнего визита в Вену. Путин согласился заехать на свадьбу по пути на переговоры в Германии.