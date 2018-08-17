Захарова объяснила, почему США прекратили финансовую помощь Сирии: Там нет террористов и "Белых касок"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над планами США прекратить программу финансовой помощи для стабилизации ситуации в Сирии. Об этом она написала в своем фейсбуке вечером 17 августа.

"Правильно: ИГИЛа (ИГИЛ,ИГ – запрещенная в РФ террористическая организация – прим.ред.) там уже нет, непримиримые боевики ушли, «Белые каски» тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», — отметила представитель МИДа.

Ранее стало известно, что более $200 млн, которые раньше выделялись Сирии, Госдеп перенаправит для помощи другим регионам.