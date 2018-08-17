За неделю в Чёрное море вошёл второй корабль ВМС США

Американский десантный корабль Carson City миновал пролив Босфор в северном направлении и вошел в воды Черного моря. Об этом 17 августа рассказали в пресс-службе шестого флота ВМС США.

«Командование военно-морских перевозок, особенно экспедиционные быстроходные корабли и их уважаемые экипажи, может много сделать для ВС США и партнеров. Мы рассчитываем, что действия Carson City внесут вклад в любую необходимую миссию», — прокомментировал капитан корабля Джонатан Кеффер.

Борт корабля-катамарана оснащён вертолётной площадкой. Его длина составляет 103 метра, ширина — 28,5 метра. Он способен развивать скорость до 43 узлов.

Ранее сообщалось, что в Чёрное море вошёл американский ракетный эсминец USS Carney. Корабль известен тем, что сорвал проведение военно-морского парада в Петербурге в мае 2017 года. Тогда он зашел в Гданьский залив, после чего отряд кораблей, прибывший в Неву для парада, спешно покинул причалы Северной столицы. Эскадра ушла в Балтийское море. В Минобороны ситуацию комментировать не стали.

Согласно международным договоренностям, корабли Военно-морских сил США и других стран НАТО могут находиться в черноморской акватории не более 21 дня.