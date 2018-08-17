Внешний госдолг России сократился до шестилетнего минимума

Внешний государственный долг РФ в июле текущего года снизился на 7,1% и составил $47,332 млрд, говорится в опубликованной Минфином России отчетности о структуре госдолга.

За июль 2018 года объем государственного внешнего долга удалось снизить на $3,629 млрд благодаря погашению двадцатилетних евробондов на сумму $3,466 млрд. Облигации с годовой ставкой 11% были выпущены 24 июля 1998 года.

В обращении по-прежнему есть еще один выпуск того же года, размещенный месяцем ранее. Объем этих облигаций со ставкой 12,75% годовых составляет $2,5 млрд.

Текущий уровень внешнего государственного долга России является минимальным с декабря 2012 года. Тогда этот показатель равнялся $40,873 млрд, а уже в январе 2013 года достиг $50,769 млрд. Сейчас внешний госдолг РФ без учета государственных гарантий составляет $36,839 млрд, что является минимальным показателем с июня прошлого года. Тогда Минфин России оценил его в $36,832.