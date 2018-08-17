РФС обратился в УЕФА для выяснения обстоятельств нападения на российских журналистов в Греции

Российский футбольный союз (РФС) потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разобраться в ситуации с нападением греческих фанатов на российских журналистов во время матча Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак» 8 августа. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС, РФС направил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции УЕФА.

«Уверен, что подобные действия со стороны зрителей футбольных матчей недопустимы, а в случае установления вины, данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания. РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь запросив дополнительную информацию от греческой стороны», — заявил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

По мнению Алаева, есть все основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ПАОК. «Мы очень рассчитываем на объективное расследование и принятые решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», – подчеркнул и.о. президента РФС.