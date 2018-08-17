Трамп заявил Путину, что США останутся в Сирии до полного разгрома террористов

Соединённые штаты намерены сохранить военное присутствие в Сирии пока террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) не будет разгромлена. Данную позицию лидер США обозначил российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом на брифинге для СМИ 17 августа рассказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, пишет ТАСС.

«Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передали всем нашим собеседникам», – сказал он.

Ранее по итогам переговоров в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом Владимир Путин заявил, что «с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики».