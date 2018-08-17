Под Рязанью упал вертолёт

Следователи проводят доследственную проверку по факту жесткой посадки вертолета Robinson в Рязанской области, где пострадал один человек, сообщили в московском межрегиональном СУ на транспорте СК России.

"По предварительным данным, сегодня вертолёт Robinson под управлением пилота 1976 года рождения, осуществлявший перелёт по маршруту Рязань-Шацк, совершил жёсткую посадку в Спасском районе Рязанской области. Пилот доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.

По данному факту организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.