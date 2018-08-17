На Фонтанке мужчина занимается альпинизмом с простыней. МЧС лезет к нему в окно

Спасательная операция с привлечением всех оперативных служб города развернута на набережной Фонтанки. Беспокойство вызывает поведение жильца, который тренируется в лазании по простыне.

Как сообщили читатели, вечером 17 августа полиция, скорая и пожарные приехали к жилому дому на Фонтанке, 39.

«Спасатели приставили лестницу к закрытому окну второго этажа и пытаются выломать стеклопакет», – делятся очевидцы.

В пресс-службе спасателей «Фонтанке» уточнили, что таким образом оказывается помощь полиции.

В ГУ МВД Петербурга и области, в свою очередь, разъяснили, что в квартире предположительно находится мужчина, жизнь которого висит на простыне. Он периодически выбрасывает скрученное постельное белье из окна, спускается, снова поднимается, запирает окно, выжидает и повторяет трюк. Каждый раз, когда он висит на простыне, очевидцы звонят в полицию.

На уговоры жилец не поддается. Просьбу открыть дверь игнорирует, на окрики с улицы не отзывается. Вечно оперативные машины стоять под окнами не могут, поэтому решено войти без стука и поинтересоваться у альпиниста самочувствием.