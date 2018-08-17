«Фонтанка» за 60 секунд — 13 — 17 августа

Родственники генерала ФСО Лопырева, осуждённого за взятку, пытаются вернуть имущество, нажитое непосильным трудом. За время службы Лопырёва в семье появилось четыре дома, пять квартир, столько же земельных участков, несколько гаражей и машин. После оглашения приговора имущество на полмиллиарда передали государству.

Один из старейших диссертационных советов в Петербурге приостановит работу. Во всём виновата «оптимизация» и «критериальные требования». И даже звёздность и авторитетность Санкт-Петербургского института истории РАН не смогла противостоять бюрократической машине.

Консультация историков не помешала бы автору скульптурной композиции в Александровском парке. Оказалось, что уже семь лет в Петербурге сидит бронзовый зодчий Тома де Томон с лицом шотландского химика Томаса Томсона. Это потому что источник вдохновения творец искал в Википедии.

Новый руководитель Volkswagen в России Ларс Химмер рассказал, что компания намерена побороться с российскими и корейскими конкурентами за звание «народного автомобиля».

«Читай-город» поглощает «Буквоед». Литературные вкусы петербуржцев теперь будут формировать москвичи.

Находчивые вымогатели решили монетизировать борьбу с экстремизмом в социальных сетях. Пользователям предлагают зачистить странички от опасного контента, а если на услугу не соглашаются, то пугают доносом в полицию.

После разгромного поражения в Минске «Зенит» сенсационно выиграл у «Динамо». О том, как на Петровском творили историю европейского футбола, рассказывает отдел спорта «Фонтанки».

В Бишкеке второй раз совершили покушение на петербургского бизнесмена. Он объясняет повышенный интерес к своей жизни корпоративным конфликтом между его компанией и предприятием, выпускающим шпионское оборудование для российских спецслужб. А бывший мультимиллиардер Никита Ананов теперь вынужден ездить на метро. Заработанные деньги он отдал жене и готовится стать банкротом.

История с переодеванием. В Сети появился ролик от имени Зелимхана Ахмадова, который сбежал в Петербург из Чечни из-за преследований по поводу своей гомосексуальности. Но оказалось, что на видео может быть не тот человек, кем он хочет казаться.

На 81-м году ушел из жизни Эдуард Успенский. «Фонтанка» совершила путешествие в Простоквашино и посмотрела, как живут сегодня в населённом пункте, ставшем прообразом выдуманной писателем деревни.

Голливудская история для неспешного чтения в выходные. 55 лет назад самолет Ту-124 совершил аварийную посадку на Неве. Мы поговорили с очевидцами дерзкой посадки-приводнения.