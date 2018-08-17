В Пушкине сдали двухлетний долгострой

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Пушкин-Хаус» на Оранжерейной улице, 51А. Дом высотой в 6 этажей на 82 квартиры общей площадью 5039 квадратных метров не могли достроить больше двух лет. Об этом 17 августа сообщает городской комитет по строительству.

Компания «Васт Дизайн» должна была сдать жилой комплекс бизнес-класса еще в мае 2016 года. Стройка одного из подразделений ГК «Хуа Жэнь», ориентированной на бизнес-сегмент, попала на контроль комитету по строительству в мае 2017 года. Теперь в течение полугода в свои квартиры смогут заехать 74 семьи.