Росстат: Работодатели стали хуже платить россиянам

Суммарная задолженность российских работодателей перед сотрудниками в июле выросла на 20,9% по сравнению с июнем. Как следует из опубликованного 17 августа отчета Росстата, на 1 августа 2018 года она составила 3,4 млрд рублей. Для сравнения: в июне было зафиксировано снижение показателя на 0,5%.

Заработную плату вовремя не получили 50,4 тысячи человек. Большая часть – работники обрабатывающих производств (44%) и строительной отрасли (23%). Пятая часть всей задолженности образовалась еще в 2017 году.

С начала года сумма долгов работодателей выросла на 36,3%.