Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП в первом полугодии

Росстат и Минэкономразвития по-разному оценили темпы роста российской экономики в первом полугодии. Так, орган официальной статистики 17 августа опубликовал отчет, согласно которому ВВП увеличился в январе — июле на 1,6%

Но Министерство экономического развития в обзоре «Картина деловой активности» сегодня же оценило динамику показателя в 1,7%.

В июле ВВП увеличился на 1,8% в годовом выражении, сообщает Минэкономразвития. Основной вклад в ускорение роста в прошлом месяце внесло восстановление динамики промышленного производства.

Официальный прогноз Минэкономразвития по увеличению ВВП России в 2018 году — 1,9%. Центробанк ожидает роста экономики в интервале 1,5 – 2%.