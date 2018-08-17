Росстат: Реальные доходы россиян за месяц сократились на 4,7%

Реальные доходы жителей России в июле 2018 года упали на 4,7% по сравнению с июнем. Такие данные приводит Росстат в отчете о социально-экономическом положении. При этом по сравнению с июлем 2017 года рост показателя составил 2%.

Показатель реальных доходов Росстат рассчитывает как доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

В номинальном выражении доходы россиян (в среднем на душу населения) сократились на 3,4% по сравнению с июнем и составили 32 303 рубля. В годовом выражении выросли на 5,1%.

Средняя заработная плата в июле составила 42 640 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,7%. По сравнению с июнем — упала на 7%.