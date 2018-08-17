Частный детектив выстрелил в голову своей невесте. Он просто «психанул»

В Петербурге частный детектив Андрей Костенко задержан и помещен под домашний арест по делу о покушении на убийство. Его невеста с простреленной головой находится в критическом состоянии.

Как сообщили «Фонтанке» в ГСУ СК Петербурга 17 августа, инцидент случился в квартире Костенко на Туристской улице неделю назад, десятого числа. Рано утром, на фоне употребленного спиртного, детектив, по версии следствия, выстрелил из травматического пистолета «МР-79-ТМ» в голову 33-летней сожительнице.

По некоторым данным, скорая помощь была вызвана не сразу, в квартире якобы имелись следы попыток замыть кровь.

Пострадавшую доставили в 3-ю горбольницу с огнестрельным ранением черепа, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, в крайне тяжелом состоянии. Известно, что она является гражданкой Молдовы, имеет вид на жительство и официально не трудоустроена.

В детективном агентстве, которое возглавляет Костенко, «Фонтанке» сообщили, что их шефу сейчас не очень хорошо, пара планировала свадьбу. Причину стрельбы сотрудники не знают, но есть версия, что Костенко просто «психанул».

«Всякое может быть, когда влюбленные ругаются», – предположил собеседник из агентства.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК «Покушение на убийство». После задержания 38-летнего детектива Следственный комитет счел возможным проявить нечастое великодушие и отказался от идеи заключать его под стражу. В картотеке Приморского районного суда отмечено, что 13 августа судья Екатерина Богданова удовлетворила ходатайство следствия о домашнем аресте Костенко.

Костенко стоит на налоговом учете как индивидуальный предприниматель. До июня 2018 года он руководил организацией «Детективное агентство «Алиби». В настоящее время она исключена из Единого реестра юрлиц, отмечено в СПАРК.

Костенко указан в качестве руководителя на сайте детективного агентства «Status». Оно предоставляет широкий спектр услуг: детектив для женщин, возвращение любви, проверка измены, вывод из секты, проверка образа жизни людей, помощь при конфликте с правоохранительными органами.