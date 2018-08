Трамп заявил, что уже сделал США великими

Президент США Дональд Трамп заявил 17 августа, что уже выполнил лозунг предвыборной кампании и сделал Америку вновь великой чуть более чем за полтора года своего пребывания в должности.

Он написал об этом на своей личной странице в сети Twitter.

В качестве доказательства своих успехов Трамп назвал рост фондовых рынков, снижение безработицы и укрепление вооруженных сил США в период правления его администрации.

Wow! Big pushback on Governor Andrew Cuomo of New York for his really dumb statement about America’s lack of greatness. I have already MADE America Great Again, just look at the markets, jobs, military- setting records, and we will do even better. Andrew “choked” badly, mistake!