Смольный поборется с отказывающимися от капремонта петербуржцами с помощью спецкомиссии

Правительство Петербурга хочет организовать специальные комиссии в каждом доме, где будет проводиться капремонт. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу. Информация об этом размещена на сайте Смольного.

Комиссия по по установлению фактов воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах создается на тот случай, когда кто-либо из собственников квартиры в парадной не захочет, чтобы его жилище участвовало в программе капитального ремонта. В её состав войдут собственники квартир и представители управляющей организации, подрядчика, а также регионального оператора. Главная функция такой комиссии состоит в том, чтобы составлять акты об отказах в доступе в жилое помещение. По сути собственник будет подписываться под тем, что не желает проводить капремонт в своей квартире. Сегодня эти вопросы решаются подрядной организацией, а не комиссией.

«Создание такой комиссии необходимо. У нас ежегодно возникают проблемы с доступом в жилые помещения для проведения капремонта. В основном это касается тех случаев, когда мы меняем сети, — холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и отопление. Не все собственники у нас согласны делать ремонт теми материалами, которые есть у фонда. Как правило, это те, кто недавно сделал ремонт сам. Поэтому необходимо актировать, что такой собственник отказывается и далее исключать квартиру из проекта, что, кстати, способствует определенной экономии», – рассказывают в жилищном комитете.

Председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Марина Акимова считает, что такая комиссия необходима, потому что периодически из-за одного "отказника" сроки ремонта существенно затягиваются и в результате страдают и другие жители дома, и подрядчик, к которому могут предъявить финансовые претензии. Проект постановления будет проходить антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 26 августа. После этого станет окончательно понятно, в каком виде власти решат проблему с «отказниками».

В 2018 году правительство планирует провести капремонт 1560 домов по 2517 видам работ общей стоимостью 8,9 млрд рублей. В домах Петербурга будут приведены в порядок 507 крыш, 759 лифтов в 164 домах на сумму 2,22 млрд рублей, фасады 267 зданий на сумму 2,73 млрд рублей, «аварийные» конструкции в 32 домах на сумму 144,8 млн рублей и другие виды работ. На данный момент завершены работы на 1060 объектах, а в общем программа выполнена на 67%.