В ФРГ выдали разрешение на строительство сухопутного продолжения «Северного потока — 2»

Немецкая компания Gascade Gastransport получила разрешение на строительство газопровода Eugal (сухопутного продолжения газопровода «Северный поток — 2») в Бранденбурге, говорится в сообщении Gascade.

«Участок Eugal, который проходит через Бранденбург, получил 17 августа 2018 года разрешение компетентного органа. Земельное управление по добыче, геологии и сырью (LBGR), базирующееся в Коттбусе, передало решение Gascade Gastransport GmbH», — говорится в сообщении.

Протяженность участка Eugal в Бранденбурге составляет 272 км. После получения разрешения Gascade может приступить к строительству участка.

Проект газопровода Eugal (Europäische Gasanbindungsleitung) предполагает строительство газопровода протяженностью около 485 км от Балтийского моря через Мекленбург-Переднюю Померанию и Бранденбург до южной части Чехии.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Укладка труб для «Северного потока — 2» в Балтийском море началась в июле 2018 года, сообщалось в презентации финансового директора немецкой компании Uniper, выступающей партнером «Газпрома» по проекту, Кристофера Дельбрюка. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.