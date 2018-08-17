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Город
17.08.2018 19:23
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Смотреть на город с высоты опасно. Роскомнадзор удаляет руферов из Сети

Роскомнадзор заподозрил руферов и зацеперов в мрачных мыслях и, чтобы экстремальные занятия не закончились трагедией, удаляет из Сети ролики с их участием. Спортсмены, паркурщики и фотографы, предпочитающие прогулки по крышам, завидуют актерам экшен-фильмов.

Смотреть на город с высоты опасно. Роскомнадзор удаляет руферов из Сети

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Руферы и зацеперы с подачи депутата Госдумы Ирины Яровой уже год как попали в Уголовный кодекс за потенциальное подстрекательство молодежи к необдуманным поступкам. Свою лепту в борьбу с любителями субкультуры «со скрытой формой суицидального поведения» внес и Роскомнадзор. Из YouTube и «ВКонтакте» за год исчезли 88 страниц. Силами руферов появились тысячи новых. К регулятору у них встречные претензии – мол, надзор мешает экстремалам реализовываться. 

О своих достижениях на ниве удаления «руферского» контента Роскомнадзор отчитался 17 августа. Видеохостинг и соцсеть самостоятельно удалили ссылки после уведомления о соответствующем решении суда, с начала этого года исчезло 88 материалов, еще 187 в прошлом году.

При этом, если забить в поиск на YouTube  слово «руфинг», то только за сегодняшний день там появилось восемь новых записей, на которых молодежь проводит время на крышах, снимая себя одной рукой на камеру. Чуть менее активна статистика «ВКонтакте», но и там новые записи с такой тематикой появляются ежедневно. 

«Субкультуры «Зацепинг» и «Руфинг» можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних», – объясняют логику действий в Роскомнадзоре.

Представители субкультуры, говоря с "Фонтанкой" о том, что толкает их на край высотки с камерой в руках, суицидальных мыслей не высказывали. 

«Самореализация, жажда открытий и создание какого-то уникального контента», – перечислил побуждающие к экстриму факторы петербургский руфер Никита Агапов в разговоре с «Фонтанкой». Он, правда, прославился не на крыше — в 2014 году вместе с друзьями забрался на крейсер «Аврора», когда его буксировали на ремонт. На крышах экстремал бывает регулярно, водит на них экскурсии, устраивает для влюбленных свидания. Суицидами, говорит, они никогда не заканчивались.

«На тысячу руферов приходится одна смерть и десяток травм, и ни одна из них не происходит намеренно. Да, конечно, риск втянуться для тех, кто посмотрит ролик, есть, но сколько появилось в мире гонщиков после фильма «Такси», сколько вышло на улицы вдохновленных кинематографом Джеки Чанов? Почему показывать на билбордах рекламу какого-то экстремального фильма можно, а наши ролики нельзя? Это как минимум странно и, в конце концов, недейственно», – считает Агапов. 

Руфинг крышами не заканчивается, молодые люди забираются на мосты, телевизионные башни, любые труднодоступные сооружения. Самый известный российский руфер Олег Крикет в интервью для канала RedBull про суицидальные настроения тоже не упомянул. Взобравшись на «Живописный мост» в Москве, он говорил о желании «завладеть всем миром», о том, что не боится жить и возможности «наслаждаться видом».

Ролик с его участием на YouTube начинается с предупреждения — все трюки чрезвычайно опасны, не пытайтесь их повторять. В обязательствах такого толка видит смысл и Агапов. «Когда движение настолько популярно, надо не ограничивать, а создавать какие-то структуры. Ролики с паркуром, например, никто не удаляет. Чтобы как-то регулировать — можно обязать авторов ставить какие-то возрастные планки, предупреждать, что трюки выполнены профессионалами. И в конце концов помочь и другим стать профессионалами. Не говорить, ты лучше постой в сторонке, это опасно. Все эти регулирования просто мешают самореализации», – считает руфер. 

Увлечения  в стремлении сделать красивый кадр в мае этого года привели в больничную палату 19-летнего Макара Претро, в День города молодой человек сорвался с Ростральной колонны. Он выжил после 43 дней комы и реанимации, сейчас продолжает лечение. «Начал говорить, потихоньку ходить. Нам нужны лекарства и коляска», – рассказала «Фонтанке» сестра руфера Полина, которая занимается сбором средств на его реабилитацию. Уберегли бы ее брата от трагедии старания Роскомнадзора, – сказать затруднилась, любовь к прогулкам по крышам в нем зародилась не из-за роликов в Сети.

«Руферы и зацеперы относятся к субкультурам, но их нельзя назвать суицидальными. Такие ребята любят спортивный экстрим. Я считаю, что нужно с пониманием относиться к этим движениям, но стараться ограничивать детей, а не всю потенциальную аудиторию. Макар пришёл к этому сам, играя с друзьями во дворе, когда ещё не было дома компьютера. Зато были фотоаппарат, любовь к высоте и архитектуре города. Он помнит о том, что случилось, и жалеет. Но сказал, что не оставит своё профессиональное хобби – фотографировать Петербург с необычных ракурсов», – рассказывает Полина Претро. 

Поправки в Уголовный кодекс, которые были внесены по инициативе депутата Государственной думы Ирины Яровой летом прошлого года, добавили две статьи: 110.1 и 110.2 – «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства». Закон принимали на фоне процесса в отношении Филиппа Будейкина, признанного виновным в склонении к суициду через так называемые «Группы смерти», но попали в него и руферы с зацеперами. За привлечение детей к разнообразным играм, связанным с угрозой для жизни и здоровья, можно получить три года реального срока. За год в Петербурге суды рассматривали одно дело по 110.1, приговор 15 июня вынес Невский районный суд. В столице подобные дела не рассматривались, по 110.2 не было ни одного процесса в обеих столицах. 

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, судя по его интервью изданию «Ведомости», спортом не увлекается. Чиновник предпочитает книги и музеи. Не замечена за спортивным экстримом и автор закона Ирина Яровая, однако из отпуска на Камчатке она выложила фото, похожие на те, что и руферы с крыш. 

Бороться с руферами пытаются и петербургские депутаты. Региональный парламент разрабатывает законопроект, по которому прогулки по крышам могут обойтись экстремалам штрафом в 30 тысяч рублей

Надежда Мазакина, "Фонтанка.ру"

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