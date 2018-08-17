Полузащитник «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины. Как сообщает пресс-служба петербургской команды 17 августа, под руководством нового главного тренера Лионеля Скалони национальная команда Аргентины проведет товарищеские матчи против Гватемалы (7 сентября) и Колумбии (11 сентября).

Напомним, что на чемпионате мира по футболу сборная Аргентины не смогла преодолеть первый раунд плей-офф: в 1/8 финала аргентинцы проиграли будущему чемпиону – сборной Франции 3:4.

Еще один игрок «Зенита» – Миха Мевля – вызван в сборную Словении, которой предстоят встречи в рамках Лиги наций с Болгарией (6 сентября) и Кипром (9 сентября).