В Петербурге жара продлится недолго, горожане торопятся искупать своих змей у Петропавловки

В последние жаркие дни лета горожане не только сами купаются в водах Невы, но и предлагают прохладное удовольствие своим домашним питомцам. Уже в выходные в Петербург придут дожди, и водные процедуры придётся перенести в ванную.

У Петропавловской крепости 17 августа прохожие заметили раздетого мужчину с питоном. Горожанин в плавках погрузил метровую змею в воду, держа её за хвост, а сам остался на берегу.

Сегодня к купанию располагает солнечная погода. В выходные жара ещё останется в Петербурге, но настроение подмочат дожди. В субботу синоптики днём обещают 25 градусов тепла, в воскресенье температура воздуха опустится до 20 градусов.