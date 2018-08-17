ВАК опубликовала список «не достигших критериев» диссоветов. Их 922 по всей России

Высшая аттестационная комиссия опубликовала на своём сайте список «не достигших критериальных значений» диссертационных советов. Перечень был обнародован ещё 26 июля, однако научное сообщество начало обсуждать его только на днях — в связи с приостановкой работы совета в Санкт-Петербургском институте истории РАН.

Всего в документе — 922 диссертационных совета по всей России, при этом список поделен на три части. В первой перечислены 150 организаций, «не достигших критериальных значений в 90%». Как можно понять, критерии ещё в 2016 году определены «дорожной картой» Минобрнауки. В ней, в частности, говорилось о числе опубликованных научных статей и монографий у членов диссоветов. Во второй части списка — те 700 диссоветов, что не достигли порога в 70%. В третьей группе — те, кто не достиг «критериальных значений в 70% и 90%».

Во всех трёх частях списка упомянуты диссертационные советы при именитых и авторитетных заведениях. Например, в документе можно обнаружить названия исследовательского центра «Курчатовский институт», объединенного института ядерных исследований в Дубне, Института ядерных исследований Российской академии наук.

Во всех трёх частях списка «Фонтанка» насчитала около ста диссоветов, связанных с Петербургом. Например, значений в 90% не достигли два совета в петербургском отделении Математического института им. В. А. Стеклова РАН, совет Д 002.205.01 в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе, совет Д 002.269.01 в Санкт-Петербургском академическом университете РАН (университет возглавляет нобелевский лауреат Жорес Алфёров). До планки в 70% не дотянулись: пять диссертационных советов в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, шесть — в Горном университете, девять — в Политехническом университете Петра Великого, шесть — в РГПУ им. Герцена, два — в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова, три — в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. В раздел «ни 90%, ни 70%» попали диссоветы в Горном и Политехническом университетах, ИТМО, ЛЭТИ.

Что значат эти показатели и могут ли советы приостановить деятельность, как совет при Санкт-Петербургском институте истории РАН, «Фонтанка» поинтересовалась в Министерстве науки и высшего образования (в его структуру входит ВАК). На вопрос, заданный 15 августа, нам пообещали ответить 16-го, но ответ до сих пор не пришёл. Любопытно, что министерство создано в мае 2018 года, у него до сих пор нет собственного сайта. А возглавил организацию бывший руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

«Из этих 900 с лишним диссоветов, отданных на заклание, только 27 квалифицируются как жестко «диссеродельческие». Это определение применимо к советам с пятью и более фальшивыми диссертациями. Самый худший из них — 212.081.01 при Казанском университете: в нём 24 фальшивые работы, за ним — 521.034.01 (Балтийская академия туризма и предпринимательства. — Прим. ред.), дальше — совет МПГУ 212.154.03 с семнадцатью «фальшаками». Такие вертепы разврата, конечно, заслужили разгон, но остальные в основном попали под колеса очередной оптимизации», — прокомментировал «Фонтанке» сооснователь сетевого сообщества «Диссернет» (специализируется на борьбе с некорректными заимствованиями в науке) Андрей Заякин.

Напомним, диссертационный совет при Санкт-Петербургском институте истории РАН заявил, что приостановит свою деятельность. ВАК не удовлетворила публикационная активность его членов. В 2016 году историк и сторонник организации «Белое дело» Кирилл Александров защитил в этом совете докторскую, посвящённую власовскому движению. Общественные активисты обвинили историка в «призывах к развязыванию агрессивной войны», в 2017 году Минобрнауки отказало Александрову в степени.