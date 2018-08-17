«Ведомости»: Лондонский суд арестовал акции банка «Возрождение»

Высокий суд английской столицы снова арестовал акции российского банка после того, как ВТБ объявил о его покупке. Об этом 17 августа сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на партнера юридической фирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Романа Макарова.

По его словам, помимо акций «Возрождения» были также арестованы другие активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Ареста добивалась компания Withersworlwide по иску на 11 миллионов долларов, который подала к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым группа держателей кредитных нот.

Акции банка уже арестовывались в июле, однако активы разблокировали через месяц, после того как оспариваемые суммы были перечислены суду.

Напомним, что во время санации Промсвязьбанка Центральный банк попросил Дмитрия Ананьева сократить долю в «Возрождении» максимум до 10%, руководствуясь тем, что собственники банков, попавших под санацию, не могут руководить другими кредитными организациями. Акции банка приобрели несколько кипрских компаний. В итоге Центробанк ограничил права Ананьева контролировать «Возрождение». Одним из возможных покупателей был объявлен ВТБ.