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Общество
17.08.2018 18:04
Печать

Ненавистники граффити добрались до дома с жирафом в Шушарах. Стрит-арт от застройщика просят закрасить

Борьба с рисунками на домах в Петербурге вышла на новый уровень. Вслед за небольшими творениями уличных художников под гнев горожан попала монументальная живопись от застройщика. Знаменитый Дом с жирафом в посёлке Шушары просят обезличить. Жалоба на якобы незаконное граффити зарегистрирована на портале «Наш Петербург». Об этом 17 августа в социальных сетях сообщили местные жители.

Обращение о незаконном рисунке на доме 22 по Вишерской улице подал Юрий В. В Шушарах торцы типовых многоэтажек украшают также пингвины и зебра. Все рисунки сделаны застройщиком после сдачи жилья.

«Теперь скорее всего его закрасят, но, может, есть выход? Может, подписи помогут? Мои дети очень радуются, когда видят персонажей мультиков на домах, да и Шушары наши веселее и краше с ними!» — пишут местные жители.

Напомним, на прошлой неделе с подстанций на Васильевском острове  исчезли ленивцы художника Константина Брилевского. Граффити объявили вне закона, так как они были сделаны на имуществе ООО «Магистраль Северной столицы».

Справка:

В Петербурге против граффити ополчились не только коммунальные службы, но и обычные жители. Например, художники из HoodGraff сами закрасили  изображение тренера сборной России Станислава Черчесова после серии нападок вандалов на него. Портрет Данилы Багрова на свой вкус изменил борец с гомофобией. Неизвестные заглянули во двор магазина Castle Rock на Лиговском проспекте, после их визита исчез портрет лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. От изображения Виктора Цоя во дворе на Петроградской стороне осталась только надпись с названием сквера.

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