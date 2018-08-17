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Строительство
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17.08.2018 17:35
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Застройщик «Полис Групп» - победитель Всероссийского строительного конкурса

Застройщик «Полис Групп» - победитель Всероссийского строительного конкурса

ГК «Полис Групп»

Компания «ТИН Групп», которая входит в ГК «Полис Групп», получила награду «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».

Награда завоевана в рамках XXII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии 2017 г., который проводится Министерством строительства РФ совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

Цель конкурса – определить наиболее эффективно работающие организации и предприятия строительного комплекса. Критериями отбора победителей являются не только производственные показатели, финансово-экономические и социальные результаты, но и охрана труда и качество строительства.

СК «ТИН Групп» работает на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2007 года. За более чем 10 лет работы застройщиком успешно реализованы такие крупные проекты в Санкт-Петербурге как ЖК «Костромской 14», ЖК «Нордика», ЖК «Юнион», а также 4 и 5 очереди ЖК «Вернисаж», 1-я очередь (дома 1-5) ЖК «Краски лета» в Ленинградской области.

В настоящее время компания реализует масштабный проект в районе Каменка – ЖК «Полис на Комендантском», а также ведет строительство жилого комплекса «ПаркЛэнд» в Кудрово.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

ЖК Вернисаж в Кудрово – застройщик ООО "Полис Групп", разрешение на строительство № Ru 47504303-98/14 от 26.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК Вернисаж в Кудрово (дом 7) – Застройщик ООО «ТИН Групп». Разрешение на строительство RU47504303-50114 oт 14.08.2014 г., проектная декларация на сайте http://tin-group.spb.ru/customers/documents

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № 78-015-0551-2017 от 28 апреля 2017 года, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «ПаркЛэнд»  - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

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Новости компаний
ГК «Полис Групп»
17.08.2018 17:35

Застройщик «Полис Групп» - победитель Всероссийского строительного конкурса

Компания «ТИН Групп», которая входит в ГК «Полис Групп», получила награду «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».
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