Суд не стал освобождать Удальцова. Он отсиживает 30 суток ареста после митинга против пенсионной реформы

«Судья Мосгорсуда Селиверстова оставила постановление по делу Удальцова в силе – 30 суток ареста», – сообщила 17 августа в твиттере супруга оппозиционера Анастасия Удальцова.

Судья Мосгорсуда Селиверстова оставила постановление по делу Удальцова в силе – 30 суток ареста. Третьи сутки сухой голодовки, самочувствие и показатели здоровья, как ранее отмечалось, уже ухудшились. Требуем освободить Удальцова! — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 17 августа 2018 г.

Сам оппозиционер считает свое преследование произволом, поэтому голодает уже третий день. «К нему ежедневно приезжает скорая, показатели по здоровью ухудшаются, организм обезвожен, сахар и давление падают», – прокомментировала состояние супруга Анастасия Удальцова.

Напомним, что 14 августа Сергея Удальцова задержали https://www.fontanka.ru/2018/08/14/108/ за повторное нарушение при организации митинга. Ему назначили 30 суток административного ареста. Сам митинг прошел 28 июля на проспекте Академика Сахарова в Москве. Он был согласован с московскими властями, в нем приняли участие около 6,5 тыс. человек. Обвинение посчитало, что оппозиционер сжигал портреты людей, напоминавших глав государства, в рамках некой другой, несанкционированной, акции.