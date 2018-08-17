Полузащитник «Зенита» Ригони официально перешел в «Аталанту»

Футбольные клубы «Зенит» и «Аталанта» договорились о переходе полузащитника Эмилиано Ригони в итальянскую команду. Как сообщает 17 августа пресс-служба петербуржцев, 25-летнего игрока арендовали до конца сезона с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» заплатила за аренду Ригони 1 млн евро, а сумма выкупа составила 15 млн евро.

Эмилиано Ригони перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте» (Авельянеда, Аргентина) летом 2017 года за 10,5 млн евро. В сезоне-2017/18 футболист сыграл в 17 матчах Российской премьер-лиги, в которых сделал две результативные передачи.